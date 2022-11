Augsburg

12:00 Uhr

Das Kongresswesen in Augsburg sticht die Messe aus

Götz Beck ist Geschäftsführer des Kongress am Park. Das Kongresswesen punktet aus seiner Sicht.

Plus Zwei internationale Messen haben Augsburg den Rücken gekehrt. Tourismusdirektor Götz Beck sieht jedoch keinen Anlass, den Standort schlecht zu reden.

Seine Aufgabe als Tourismusdirektor ist es, die Stadt Augsubrg und die Region als attraktiven Standort zu vermarkten. Götz Beck hat aber noch eine weitere Tätigkeit. Als Geschäftsführer des Kongresses am Park, manchen Menschen noch als Kongresshalle vertraut, soll er Konzerte, Veranstaltungen und Kongresse nach Augsburg holen. Nicht in seinen Bereich fällt die Messe. Dass das Messezentrum zwei große Messen verloren hat, bedauert Beck. Die Westernreitsportmessse Americana und die Grindtec haben Augsburg den Rücken gekehrt. Zehntausende Übernachtungsgäste werden fehlen. Die Hoteliers in der Region sind frustriert. Beck sieht trotz dieser negativen Entwicklung im Messebereich keinen Anlass, den Standort Augsburg schlechtzureden.

