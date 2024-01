Das kostümierte Lechhausen wie es tanzt und lacht

Tanz, Comedy und Kabarett – die Lechhauser Faschingssitzungen bieten ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Dazu gehört traditionell die Politik-Schelte.

„Wir sind ausverkauft!“, vermeldet der gutgelaunte Sitzungspräsident Marcus Bernhard zu Beginn der Veranstaltung am Samstag. Es ist die Premiere der Faschingssitzungen in Lechhausen. Für Bernhard und rund 60 andere Mitarbeiter an dem Event bedeutet dies: Die ehrenamtliche Arbeit an der Faschingssaison hat sich gelohnt. Begonnen hat die Planung für die sieben humorigen Abende bereits im Sommer, verrät Bernhard Bitzl aus der Vorstandschaft der Kolpingsfamilie Augsburg-Lechhausen. Gemeinsam mit seiner Frau und den Mitstreitern auf und hinter der Bühne sorgt er dafür, dass die Faschingssitzungen ein Publikum anziehen, das weit über Lechhausen hinaus geht. Die Premiere kommt beim Publikum an. Man darf sich auf die nächsten Sitzungen freuen.

Ein Teil des Publikums ist kostümiert

Weniger als die Hälfte der Gäste im Pfarrsaal St. Elisabeth in der Kolbergstraße ist kostümiert. Zu den farbenfrohen Besuchern zählen Mutter Ingeborg Vogg, Vater Thomas sowie die Töchter Kathrin und Melanie. Sie haben sich als Süßigkeiten-Riegel verkleidet. „Man kennt die Leute“, nennt die Lechhauser Familie einen der Gründe, der sie jedes Jahr zu der Feier zieht. „Wir schätzen die abwechslungsreichen Einlagen“, erklärt Ingeborg Vogg.

Es wird gelacht in Lechhausen. Marcus und Martina Rühl (vorne sitzend) mit Barbara und Bernhard Hierdeis haben sich mit Leidenschaft kostümiert. Foto: Michael Eichhammer

Die Lechhauser Faschingssitzungen blicken auf eine lange Tradition zurück. Sie finden 2024 bereits zum 62. Mal statt. Das Erfolgsrezept: eine bunte Mischung aus schrägen Kostümen, Klamauk, Musikeinlagen sowie Tanzelementen. Das Motto des Augsburger Faschings- und Freizeitclubs FFC ist in diesem Jahr „Best of Dance Movies“. So werden Erinnerungen geweckt an Blockbuster wie „Rocky Horror Picture Show“, „Dirty Dancing“ oder „Saturday Night Fever“. Die musikalische Begleitung durch den Abend übernehmen das Blasorchester Augsburg-Lechhausen und die „Datischburg Seläktschn“.

Die Büttenreden nehmen das Staatsthater aufs Korn

Eine weitere prägende Tradition in den Sketchen und Büttenreden der Lechhauser Faschingssitzungen sind die Seitenhiebe auf die Bundespolitik und die lokale Politik. „Am besten gefallen uns die lokalen Scherze, wir sind halt Augsburger“, sagen die als Häftlinge verkleideten Gabi und Roland Reuter. Vorstandsmitglied Bernhard Bitzl berichtet: „In diesem Jahr findet sich mehr denn je die politische Gesamtsituation in Deutschland in den Nummern wieder.“ Der 65-Jährige tritt als „Ein Beamter“ im gleichnamigen Sketch auf und fragt, was der Unterschied zwischen dem Staatstheater Augsburg und der Bundesregierung sei. Die Antwort: „Im Theater werden gute Schauspieler schlecht bezahlt.“

Wenn Blicke kitzeln könnten: Die Lechhauser Muhackl bringen das Publikum mit Mimik, Kalauern und groteskem Tanz zum Lachen. Foto: Michael Eichhammer

Auch der Stadtstreicher, eine etablierte Figur der Lechhauser Faschingssitzungen, verkörpert von Vorstandsmitglied Klaus Kramer, nimmt Politik und Zeitgeist ins Visier. So grantelt er über die vegane Weißwurst im Riegele Wirtshaus: „Man muss viel Hunger haben.“ Ein Wahlvorstand, dargestellt von Uwe Fiebrich, stellt in seiner Büttenrede die These auf, Wahlen wären wie ein Roulette-Spiel: „Egal ob Schwarz oder Rot kommt: Das Geld ist zu 50 Prozent weg, bei Grün zu 100 Prozent“.

Für seine scharfzüngigen Politik-Betrachtungen bekannt ist das Duo aus Kaiser Augustus (Michael Beltran) und Flößerin (Sonja Stolzenberger). So fragt die Flößerin, ob die Abkürzung SWA mittlerweile für „Service Wüste Augsburg“ stünde. Ebenfalls am Pranger steht bei den beiden das Chaos um die Kahnfahrt, die sich nach 50 Jahren als Schwarzbau ohne ausreichenden Fluchtweg entpuppte.

Während es beim Blick auf die Bundespolitik meist die Ampel-Regierung ist, die in den Büttenreden ihr Fett abbekommen, denken Engel (Stefan Scherer) und Teufel (Rainer Pauly) auch an die Opposition: Der Grund für die guten Werte bei der AfD wäre, so die These des Gespanns, dass die Partei wie Darmbakterien funktioniere: „Die leben von der Sch..., die andere produzieren.“

Viele Gäste überraschen mit einer farbenfrohen Kostümierung

Marcus Bernhard als Ken, seine Frau Renate als Barbie und Barbara Feuer als weitere Barbie treten als Gesangs-Trio mit Gitarre auf. Unter anderem steht bei ihnen die Verwirrung um die für Autos teils gesperrte, dann wieder geöffnete Maxstraße auf dem musikalischen Programm. Manche Gäste können in Sachen Kostümierung mit den Protagonisten auf der Bühne mithalten. Dazu zählen die Friedberger Marcus und Martina Rühl, die als fantasievolle Vögel verkleidet sind. Sie besuchen die Veranstaltung zum ersten Mal und finden diese „klasse“. Marcus Rühl beeindruckt vor allem die Leistung der Kinder. Carolin Stürzl und Franziska Stürzl nehmen den alltäglichen Moment „Nach der Schule“ mit Wortspielen aufs Korn und sind auch im wahren Leben Mutter und Tochter. Johanna Russo, Daniel und Philipp Kussauer und Thomas Fischer stellen spitzbübische Kids „Auf dem Schulhof“ dar.

„Ich freue mich, dass schon zwei, drei Generationen mitspielen“, sagt SPD-Stadträtin Sieglinde Wisniewski, die sich an diesem Abend als Clown verkleidet hat. Sie schätzt das kulturelle Engagement der Lechhauser Vereine und verweist neben den Faschingssitzungen auch auf die Theatergruppe der Kolpingfamilie Lechhausen. Auf den letzten Programmpunkt des Abends freuen sich nicht nur die Gersthofener Bianca und Paula Hillenbrand, verkleidet als schwarzer Engel und Teufelchen. Fragt man die Gäste nach dem Höhepunkt des Abends, werden die Lechhauser Muhackl am häufigsten genannt. Sie sind bekannt dafür, selbst die lebenslustigsten Tänze wie den „Sirtaki“ in gefühlter Zeitlupe darzubieten und die Zuschauer mit dem leidenden Gesichtsausdruck trauriger Clowns anzustarren.

Nächste Termine Freitag, 2. Februar, (19 Uhr); Samstag, 3. Februar (19 Uhr); Sonntag, 4. Februar, (15 Uhr); Donnerstag, 8. Februar (19 Uhr) und Freitag, 9. Februar (19 Uhr). Kartenvorverkauf über faschingskarten.kolping@gmx.de