Das Landgericht Augsburg hat einen neuen Präsidenten

Nach dem Weggang von Andreas Wimmer hat das Landgericht Augsburg einen neuen Präsidenten. Er ist in Augsburg bereits bekannt.

Zwei Wochen war die Stelle des Präsidenten unbesetzt, nun hat das Augsburger Landgericht einen neuen Chef. Auf Andreas Wimmer, der wie berichtet im August seine neue Position als Generalstaatsanwalt in Nürnberg antrat, folgt ein Mann, der in der Augsburger Justiz schon eine leitende Position innehatte.

Franz Gürtler ist der neue Landgericht-Präsident in Augsburg

Franz Gürtler ist der neue Präsident des Landgerichts, wie am Mittwoch in einer Pressemitteilung informiert wurde. Gürtler hatte erst im Mai vergangenen Jahres die Leitung des Augsburger Amtsgerichts übernommen. Nun steht der 58-Jährige an der Spitze eines der größten Landgerichte Bayerns. Am täglichen Arbeitsweg ändert sich für ihn nicht viel. Sein Arbeitsplatz bleibt im Justizgebäude Am Alten Einlass in Augsburg.

Franz Gürtler leitet nun als neuer Präsident das Landgericht Augsburg. Foto: Amtsgericht Augsburg

Gürtler blickt auf eine lange Laufbahn in der bayerischen Justiz zurück: Er arbeitete als Staatsanwalt in Landshut und in Augsburg, als Richter am Landshuter Landgericht und wechselte 1999 in das bayerische Justizministerium. Jahre später war er als Richter am Oberlandesgericht München eingesetzt und kehrte wieder ins Ministerium zurück. Zwischenzeitlich war er Vizepräsident des Amtsgerichts Augsburg und Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München. (AZ)