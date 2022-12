Das Landgericht hat nach langer Zeit wieder einen Vizepräsidenten

Der hohe Posten bei dem Augsburger Gericht war monatelang vakant, nun gibt es eine Lösung. Die Personalie ist keine Überraschung.

Das Augsburger Landgericht hat einen neuen Vizepräsidenten. Wie das Gericht mitteilt, werde der bisherige Direktor des Amtsgerichts Dillingen, Johann Popp, 64, die Aufgabe zum 1. Januar 2023 übernehmen, er sei bereits vom Bayerischen Justizminister Georg Eisenreich zum Vizepräsidenten ernannt worden. Popp wird mit den Worten zitiert, er freue sich auf die neuen Herausforderungen. Der Spitzenposten in der Augsburger Justiz war zuvor monatelang vakant gewesen.

Wie berichtet, war der Hintergrund, dass die Stelle letztlich so lange unbesetzt blieb, unter anderem ein Rechtsstreit. Ausgeschrieben war sie im Bayerischen Ministerialblatt bereits ab dem 31. März 2021. Zum Vergleich: Zur gleichen Zeit hatte das Amtsgericht ebenfalls einen neuen Vizepräsidenten gesucht – eine Position, die der frühere Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai bereits im September 2021 übernahm. Nach Informationen unserer Redaktion habe es für die Position des Vizepräsidenten des Landgerichts zwei aussichtsreiche Bewerbungen gegeben, eine habe von Johann Popp gestammt, die andere vom Vorsitzenden Richter einer Kammer des Augsburger Landgerichts. Den Zuschlag erhielt Johann Popp, gegen diese Entscheidung aber zog der Landgerichtsrichter vor das Verwaltungsgericht. Das wies das Ansinnen des Richters ebenso ab wie die nächste juristische Instanz, der Verwaltungsgerichtshof in München. Schon damals, Mitte dieses Jahres, sprach also vieles dafür, dass Johann Popp neuer Vizepräsident des Augsburger Landgerichts würde.

Justiz in Augsburg: Popp begann als Strafrichter in Augsburg

Nun kommt es auch so. Der 64-Jährige ist ein erfahrener Mann innerhalb der bayerischen Justiz. Bereits im Oktober 1984 begann er als Strafrichter am Amtsgericht Augsburg, 1986 wechselte er zur Augsburger Staatsanwaltschaft, im Jahr darauf zum Bundesjustizministerium in Bonn. Von 1989 bis 1991 war Popp bereits am Landgericht Augsburg in einer Zivilkammer tätig und ab dann bis zunächst 1994 am Amtsgericht Dillingen. Als Gruppenleiter bei der Staatsanwaltschaft war er bis 1999 im Bereich der organisierten Kriminalität tätig. Von 1999 an leitete er 23 Jahre lang das Dillinger Amtsgericht. (jaka)

