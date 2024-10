Das Landgericht soll digitaler werden – auch mithilfe eines besonderen Zimmers

Es ist ein paar Wochen her, da schrieben die Macher eines Online-Formates namens „Die Juristen“ dem Landgericht Augsburg ein Fax. Das Ganze war humoristisch gemeint; die Videos gehören zum Netzwerk „Funk“ von ARD und ZDF, das sich an eine junge Zielgruppe richtet. An Menschen, die vielleicht um die 20 Jahre alt sind – und vieles als Kommunikationsmittel benutzen, aber gewiss kein Fax. „Die Juristen“ wollten von der Pressestelle des Gerichtes wissen, wie viele Anfragen in den vergangenen zwölf Monaten denn per Fernkopie eingegangen seien. Die Antwort: keine einzige, außer eben jene des Funk-Formates. Tatsächlich wird das Strafgericht zunehmend digitaler, sowohl in der Kommunikation als auch im Prozessbetrieb. Die Richter und Mitarbeiter erhoffen sich dadurch auch Vorteile für Opfer von Straftaten und andere Zeugen.

