Augsburg

19:00 Uhr

Das langsame Ende eines Polizeireviers: Ein Besuch in der Oberhauser Inspektion

Seit April ist Marion Buchart neue Leiterin des Polizeireviers in Oberhausen. Ihr Vorgänger Stefan Lanzinger ist in den Ruhestand gegangen.

Plus Seit April hat die Polizeidienststelle in Oberhausen eine neue Chefin. Das Revier ist aus mehreren Gründen ein besonderer Arbeitsplatz – und hat ein Ablaufdatum.

Von Jan Kandzora

Manchmal klingeln die Leute im benachbarten Wohngebäude, weil sie den Eingang zur Polizei in Oberhausen nicht gleich finden. Das Gebäude liegt in der Nähe des Gaskessels, direkt hinter einer Unterführung. Bahngleise und Industrieareale sind nur ein paar Schritte entfernt. Einladend ist die Lage nicht gerade, aber das muss sie für ein Polizeirevier vielleicht auch gar nicht sein. Bald ist hier sowieso Schluss. An der Bürgermeister-Ackermann-Straße wird einmal eine neue Großinspektion entstehen, die die Inspektionen in Pfersee und eben in Oberhausen ersetzen wird. "Bald" ist in dem Zusammenhang allerdings ziemlich relativ, wie sie im Oberhauser Revier gut wissen.

