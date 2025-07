„Das macht einen stolz“ - Augsburger Johanniterbereitschaft feiert Ehemalige

„Alle waren sofort begeistert von der Idee eines Ehemaligentreffens“, sagt Robert Boenisch. Der 76-Jährige ehemalige Zugleiter der Johanniter hatte das Treffen mit Mitgliedern aus der Anfangszeit organisiert. Die überwiegend positive Resonanz auf seine Anfragen habe für ihn bestätigt, wie gut damals die Gemeinschaft war. So fanden sich am Samstagnachmittag 20 ehemalige Johanniter in der Zentrale am Holzweg ein. Alte Fotoalben wurden durchblättert, Urkunden bestaunt, außerdem wurde ausführlich geplaudert und in Erinnerungen geschwelgt.

Aus Augsburg sind die Johanniter heutzutage nicht mehr wegzudenken. Neben Rettungsfahrten übernehmen sie viele weitere Aufgaben, wie Sanitätsdienste auf Veranstaltungen, Hausnotrufdienste, betreutes Wohnen sowie eigene Kindertagesstätten. Hinzu kommen Projekte wie das Johanniter-Hilfsmobil, das wohnungs- und obdachlose Menschen mit gesundheitlichen Problemen versorgt, und „Lacrima“, ein Programm, das Kindern bei der Trauerbewältigung hilft. Viel hat sich seit der Gründung getan, aber wie sahen die Anfangsjahre eigentlich aus? Welche Hindernisse gab es und wie hat die Arbeit sich seitdem verändert?

Zusammenarbeit mit Rotem Kreuz und Maltesern ermöglicht den Aufbau

„1964 hat alles angefangen mit Erste-Hilfe-Kursen“, erzählt Boenisch. Initiator war der 2020 verstorbene Ernst Rauh. Allmählich seien Sanitätsdienste auf verschiedenen Veranstaltungen zu den Aufgaben der Augsburger Johanniter gekommen, die ersten Rettungsfahrten machten sie 1977 in Kooperation mit dem Roten Kreuz und den Maltesern. „Wir waren beim Roten Kreuz mit auf der Wache und haben zusammen die Fahrten gemacht. Die Besetzung der Fahrzeuge war oft gemischt aus Johannitern, Maltesern und vom Roten Kreuz“, sagt Boenisch. Diese Zusammenarbeit in den Anfangsjahren habe es ihnen überhaupt ermöglicht, den Standort Augsburg aufzubauen.

Auch Hans-Joachim Schlichting und Renate Pöhlmann, zwei der ehemaligen Johanniter, die zum Treffen gekommen sind, erinnern sich. Schlichting war damals vor allem für die Finanzen zuständig und eines der ersten Mitglieder. Aus einer Jugendgruppe in der evangelischen Kirche St. Thomas sei er damals rekrutiert worden und war anschließend am Aufbau beteiligt. Der Arbeitsaufwand sei enorm gewesen, zumal die Arbeit in den ersten Jahren ausschließlich ehrenamtlich erfolgte. „Tagsüber habe ich ganz normal gearbeitet und nach Feierabend war ich dann noch bei den Johannitern“, erzählt Schlichting. Renate Pöhlmann hatte etwas später in der Jugendorganisation der Johanniter angefangen. Besonders in Erinnerung geblieben seien ihr die Wettkämpfe, zu denen sie mit ihrer Gruppe damals gefahren seien. Bei diesen wurde das Können der Ersthelfer durch nachgestellte Unfälle oder simulierte Verletzungen auf die Probe gestellt. „Da haben wir uns immer akribisch vorbereitet“, erzählt sie.

Hautnah dabei bei den Olympischen Spielen 1972

Robert Boenisch erinnert sich vor allem an die Olympischen Spiele in München 1972. „Ich wurde damals auserwählt und durfte als Sanitäter nach München“, erzählt der 76-Jährige. „Wir haben in einer Schulturnhalle auf Feldbetten geschlafen, 40 bis 50 Sanitäter alle in einem Raum.“ Auch an die Sportler kam er nah ran. In der Olympiahalle habe er unter anderem die Handballer betreut. „Beim Training hat mir mal ein Spieler einen Ball zugeworfen, da haben danach meine Handflächen gebrannt“, sagt er lachend. Aber auch die große Tragödie der Sommerspiele, das Attentat auf die israelische Mannschaft, erlebte Boenisch. „Wir durften das Quartier nicht verlassen und haben uns darauf vorbereitet, im Notfall nach Fürstenfeldbruck zu fahren“, sagt er.

„Die Arbeit hat sich stark professionalisiert“

Seitdem hat sich bei den Johannitern vieles verändert. „Die Arbeit hat sich auch in den letzten Jahren noch einmal stark professionalisiert“, sagt Michael Rettenmaier, Vorstandsmitglied beim Regionalverband Bayerisch Schwaben. Wo zu Beginn ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter tätig waren, seien heutzutage zu einem gleichen Teil auch Hauptamtliche am Werk. Dies habe aber nicht nur Vorteile, sagt Rettenmaier, der bei den Johannitern 2001 als Rettungsassistent begann. Personal sei nicht immer leicht zu finden, auch weil die Ansprüche sowohl an die Auszubildenden, als auch an die ehrenamtlichen Helfer sehr hoch seien. Besonders der Beruf des Notfallsanitäters sei kaum durch Ehrenamtliche zu besetzen. Zwar bilden die Johanniter diese selbst aus, allerdings blieben diese oft nicht beim Rettungsdienst. „Das Berufsbild ist vor allem in Kliniken oder großen Arztpraxen sehr gerne gesehen“, sagt Rettenmaier. Diese locken oft mit angenehmeren Arbeitszeiten oder besserer Bezahlung als die Rettungsdienste.

Rettenmaier empfing am Samstagnachmittag die ehemaligen Johanniter. Bei einer Führung zeigt er die neue Zentrale und erzählte, wie die Arbeit sich verändert habe. „Das macht einen natürlich stolz, weil wir ja letztendlich den Grundstein dafür gelegt haben“, sagt Boenisch über die heutige Johanniterbereitschaft am Holzweg.