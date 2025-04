Das Mazda-Museum Augsburg zeigt seltene Exponate

Das Mazda Classic Automobil Museum Frey in Augsburg hat seine Ausstellung erneuert. Das symbolische Band zerschnitt zur Eröffnung der Augsburger Landrat Martin Sailer. Das Museum, das sich in einem denkmalgeschützten ehemaligen Straßenbahndepot befindet, präsentiert eine Sammlung historischer und teils sehr rarer Mazda-Modelle und bietet eine Zeitreise durch die Geschichte des japanischen Automobilherstellers. Das Team rund um Familie Frey - Mazda Händler sowie Traditionsunternehmer in Gersthofen, Augsburg und Untermeitingen und seit 2017 Betreiber des Museums - legt mit der Neugestaltung der Ausstellung und der Sonderschau „CityFlitzer“ in diesem Jahr den Fokus auf Mazda-Kleinwagen aus mehreren Jahrzehnten. Das winzige R360 Coupé ebnete vor 65 Jahren die Basis für den weltweiten Erfolg von Mazda als Automobilhersteller.

Mazda-Museum Augsburg: Diese seltenen Exemplare sind zu sehen

Im Rahmen der erneuerten Ausstellung sind dieses Jahr Exponate der Sammlung zu bestaunen, die noch nie öffentlich ausgestellt wurden. Dazu zählt ein Mazda RX-7 Spirit R Type A, streng limitierter Wankel-Sportwagen aus dem letzten RX-7 Baujahr 2002, oder das seltene Sondermodell MX-5 NC „3rd Generation“ des erfolgreichsten Roadsters aller Zeiten von 2005.

Info: Das Mazda Classic Automobil Museum Frey ist montags bis donnerstags von 12 bis 17 Uhr (Zugang und Tickets über das benachbarte Cosmo Bistro Augsburg) und freitags bis sonntags sowie an allen Feiertagen bis Mitte 2025 von 10 bis 18 Uhr (inkl. Museumsshop) geöffnet. (AZ)