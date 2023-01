Augsburg

Das milde Wetter im neuen Jahr hilft beim Energiesparen

Plus Die Stadtwerke Augsburg sagen, man müsse dennoch auf das gesamte Jahr blicken. Am Ende dürfen Kunden womöglich auf Gutschrift hoffen.

Von Michael Hörmann

Das Jahr 2023 ist in Augsburg mit frühlingshaften Temperaturen gestartet. Zum Jahreswechsel waren es nachts neun Grad plus beim Feuerwerk, nachmittags gingen an Neujahr die Temperaturen bei Sonnenschein auf 15 Grad hoch. In den nächsten Tagen ist ebenfalls mit keinen Minusgraden in den Nächten zu rechnen. Für die Jahreszeit sei es zu warm, sagen Meteorologen. Weil es derzeit nicht bitterkalt ist, wird weniger geheizt. Die Stadtwerke Augsburg als regionaler Energieversorger liefern erste Erkenntnisse, wie sich das Wetter auf die Energiekosten auswirkt.

