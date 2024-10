Das Millionenprojekt Medizincampus ist ein Mutmacher

Manch komplexes – und teures – Großprojekt leidet in der öffentlichen Wahrnehmung darunter, dass es mitunter lange dauert, bis seine Umsetzung sichtbar wird. Gut 15 Jahre ist es nun her, dass der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer ins Goldene Buch der Stadt Augsburg die inzwischen fast legendären Worte „Die Uniklinik kommt!!!“ schrieb. Viel hat sich seitdem im Nordwesten Augsburgs getan, hunderte Millionen Euro öffentliches Geld flossen in Auf- und Ausbau von Medizinischer Fakuktät und Uniklinik. Dass der neue Medizincampus nun zumindest teils in Betrieb geht und mit Leben gefüllt wird, ist aus vielen Gründen eine gute Nachricht – auch, weil er dazu beitragen wird, öffentliche Akzeptanz für dieses so wegweisende Gesamtprojekt zu erhöhen. Neben den Patienten wird auch die ganze Stadt profitieren.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Medizincampus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis