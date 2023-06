Das Modehaus Cos schließt Filiale in der Augsburger Innenstadt

Das Bekleidungshaus Cos saß im früheren K+L-Ruppert-Gebäude am Königsplatz. Unternehmen verweist auf Einkaufsmöglichkeit in München.

Das Bekleidungshaus Cos gibt den Standort Augsburg auf. Die Filiale am Köngisplatz wird jedenfalls geschlossen. So informiert ein Aushang am Schaufenster. Verwiesen wird darauf, dass man für Einkäufe nach München fahren könne.

Das Unternehmen saß seit dem Jahr 2018 im ehemaligen K+L-Ruppert-Gebäude. Das Angebot richtete sich an Frauen mit einem etwas exklusiven Geschmack. Die Abkürzung Cos steht für Collection of Style, das Label gibt es seit Anfang 2007. Augsburg war bei der Eröffnung vor fünf Jahren einer der wenigen Cos-Standorte in Deutschland. Die nächstgelegene Filiale ist in München. Das Mode-Label gehört zur skandinavischen H&M-Gruppe gehört. Wie es weiter heißt, agiert COS eigenständig.

Ein großer Mieter im Gebäude am Königsplatz ist Rewe

Das ehemalige K+L-Ruppert-Gebäude war vor einigen Jahren aufwendig saniert worden. In dem Haus mit der Adresse Bürgermeister-Fischer-Straße sitzen die Drogerie Rossmann und Starbucks. Ein großer Mieter ist Rewe.

Im Jahr 2017 hatte das Modehaus K+L-Ruppert den Standort am Königsplatz aufgegeben. Nach 27 Jahren in Augsburg war damals das Aus gekommen. 6000 Quadratmeter stehen insgesamt im Gebäude zur Verfügung, die auf mehrere Unternehmen verteilt werden.

