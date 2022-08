Das Mural zum Augsburger Friedensfest ist fertig

Hitze und Wind haben den Entstehungsprozess des Kunstwerks am Augsburger Hauptbahnhof etwas verzögert. Die "Akrobaten" stehen für den Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Keine Frage: Um diese Figur hinzubekommen, brauchen alle Beteiligten eine außerordentliche Körperbeherrschung und Kondition. Akrobaten bringen diese Eigenschaften in aller Regel mit. "Acrobats" nennt sich auch das großformatige Wandbild (Mural), das der Brasilianer Alex Senna auf die Wand eines Gebäudes an Gleis 1 des Augsburger Hauptbahnhofs gebannt hat.

Diese Bedeutung hat das Akrobaten-Kunstwerk am Hauptbahnhof

Der Künstler, der über Graffiti zur Wandmalerei kam, hat auch für seine Arbeit auf der Hebebühne sehr viel Kondition benötigt. Denn die Witterungsverhältnisse mit Hitze und teilweise heftigem Wind haben den Entstehungsprozess des Kunstwerks etwas gehemmt. Und so wurde das Mural, das - wie seine Vorgänger an anderen Orten der Stadt - im Rahmen des Augsburger Friedensfests entstand, nicht rechtzeitig bis zum 8. August fertig. Aber das ist nicht schlimm: Das Werk bleibt bestehen und soll Augsburg noch lange an das Motto "Zusammenhalt" des diesjährigen Friedensfest-Programms erinnern. (bau)

