Das Nachtleben ist zurück: Augsburgs Partyszene nimmt Fahrt auf

Clubs und Bars dürfen seit Freitag wieder öffnen. Die Polizei vermeldet in Augsburg einen regen Zulauf von Nachtschwärmern und entsprechende Nebenwirkungen.

Das Augsburger Nachtleben kommt nach der Corona-Zwangspause wieder in Schwung. Die Einsatzzentrale der Polizei vermeldete am Wochenende ein spürbares Aufkommen von Partygängern, da Clubs, Diskotheken und Bars seit Freitag wieder öffnen dürfen. Bis in die frühen Morgenstunden zum Sonntag sei in der Stadt Betrieb gewesen, mit entsprechenden Nebenwirkungen, so die Polizei.

Augsburger Polizei meldet kleinere Zwischenfälle

In Clubs und Discos gilt 2G plus. Viele Feierwillige sehnen sich jedoch seit Monaten nach einer Rückkehr des Nachtlebens. Nach Angaben der Einsatzzentrale nähert sich die Partyszene, was Einsätze der Polizei angeht, vom Trend her schon wieder den Zeiten vor Corona an. Dieses Wochenende hätten die Beamten einiges zu tun gehabt. Vor allem zwischen alkoholisierten Nachtschwärmern sei es verbal und körperlich zu kleineren Reibereien gekommen. Größere Zwischenfälle wurden aber nicht registriert. (eva)