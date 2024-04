Das neue Nachbarschaftszentrum in Kriegshaber legt los

Sechs Jahre lang wurde geplant, jetzt eröffnet der Treff mitten im Augsburger Stadtteil Kriegshaber. Auch der neue Quartiersmanager wird vorgestellt.

Stadtteil- und Beratungszentren sind Treffpunkte für Menschen in Quartieren. In Kriegshaber wird am Freitag, 26. April, das neue "Nachbarschaftszentrum Kriegshaber" (NBZ) in der Familie-Einstein-Straße 1 mit einer Einweihungsfeier eröffnet. Die Trägerschaft des NBZ liegt in den Händen der Pfarrei St. Thaddäus. Im NBZ wird auch der neue Quartiersmanager für Kriegshaber beheimatet sein, der das Zentrum zugleich leiten soll.

Das Nachbarschaftszentrum an der Familie-Einstein-Straße liegt im Erdgeschoss dieses neuen WBG-Gebäudes. Foto: Anna Kondratenko

Schon seit Jahren habe man in Kriegshaber von einem gemeinsamen Zentrum als Dreh- und Angelpunkt des Stadtteils geträumt, sei aber auch nicht untätig geblieben, berichtet Stadtpfarrer Gerhard Groll von St. Thaddäus "Mit dem neuen Nachbarschafts-Zentrum Kriegshaber wird dieser Traum nun Wirklichkeit", freut sich der Pfarrer.

Seit 2018 habe man auf das NBZ hingearbeitet, mehrere Stadtratsbeschlüsse hätten das Angebot schlussendlich konsequent und stabil auf den Weg gebracht, so Groll. Vorgänger des NBZ ist der "Treffpunkt Thaddäus" in Centerville-Nord, den die Pfarrei St. Thaddäus für mehr als 26 Jahre erfolgreich im Auftrag des Sozialreferats und der Wohnbaugruppe WEG betrieb. Ein Büro des Caritas-Diözesanverbands für Sozial- und Migrationsberatung und zwei kleinere Gruppenräume waren dort Grundlage für soziale und bürgerschaftliche Arbeit im weitesten Sinn des Wortes, berichtet der Pfarrer: Es gab Krabbelstuben, eine Hausaufgabenhilfe, Kochkurse, ein Frauen-Café, eine Bastelwerkstatt, die Babykleidung-Börse, die Suchtberatung, ein Gebetstreffen, Hochbegabten-Unterricht, Deutschkurse und vieles mehr, so Groll. Nicht zuletzt seien dort die alljährlichen Frühlingsfeste auf der Weltwiese, ein internationales Kochbuch und der Impuls zur Jugendfarm (Youfarm) entstanden.

Reicher Erfahrungsschatz kann eingebracht werden

Der reiche Schatz an Erfahrungen, der dort entstanden sei, könne jetzt in die neue und größere Einheit des NBZ Kriegshaber eingebracht werden. Die Konstellation der Akteure bleibe dabei gleich: Stadt, WBG und Pfarrei werden auch das Nachbarschafts-Zentrum Kriegshaber gemeinsam betreiben.

Das neue Zentrum liegt mitten in Kriegshaber, im Erdgeschoss des Eckgebäudes von der Ulmer zur Familie-Einstein-Straße. Die Wohnbaugruppe Augsburg hat dort im Auftrag der Stadt funktionale Büro- und Begegnungsräume samt notwendiger Nebenräume und mit einer Hörschleife im Begegnungsbereich errichten lassen, erklärt Pfarrer Groll. Der langfristige Mietvertrag mit der WBG und der Betrieb des NBZ werde von der Stadt finanziert, die Trägerschaft liege mit Unterstützung durch die Diözese Augsburg wieder bei der Pfarrei beziehungsweise Kirchenstiftung St. Thaddäus.

Einrichtungsleiter und Quartiersmanager ist Fabian Blay. Im Nachbarschafts-Zentrum gäbe es zwei Bereiche, erklärt dieser. Es gibt einen Begegnungs- und einen Beratungsbereich. "Der Beratungsbereich soll zentrale Anlaufstelle für Hilfe und Unterstützung Suchende aus Kriegshaber direkt vor Ort sein und werden" erläutert Blay. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stünden den Besucherinnen und Besuchern mit Fachwissen und Erfahrung kostenfrei, professionell und vertraulich zur Seite.

Es werden noch Büromieter gesucht

Gegenwärtig seien drei Service-Büros bereits belegt: Neben seinem eigenen Büro haben Gabriele Starzl, Seniorenfachberaterin des Stadt-Caritasverbandes, und Beate Weinrich mit der Flüchtlings-, Integrations- und Migrationsberatung des Diözesan-Caritasverbandes eigene Räume. Für die zwei unbesetzten Büros suche man Mieter. "Schön wäre natürlich etwas in Richtung einer psychischen Beratung zu finden, aber auch etwa eine Familienberatung wäre sicherlich passend", sagt der Zentrumsleiter.

Das Eröffnungsfest findet am Freitag, 26. April von 14 bis 19 Uhr statt. Während des Nachmittags sind stündlich kleine Führungen durch das NBZ geplant, die „Rollin‘ Coneheads“, seit Jahrzehnten die Haus- und Hofband von St. Thaddäus, sorgen danach musikalisch für Stimmung. Für Essen und Trinken ist gesorgt und es gibt Aktionen für Familien und vor allem für Kinder.