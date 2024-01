Das neue Pflaster in der Karolinenstraße

Inzwischen bekommt man eine erste Ahnung, wie die verbreiterten Gehwege aussehen. Bald geht die Baustelle in die Winterpause.

Nachdem die Fahrbahn in der Karolinenstraße im Sommer neu gepflastert wurde, laufen die Umgestaltungsarbeiten an den Gehwegen. Sie werden im Zuge der Straßensanierung deutlich breiter und bekommen ein Pflaster. Aktuell müssen Fußgänger einen Zickzack-Lauf hinlegen. Die Arbeiten werden einige Wochen bis zum Beginn des Weihnachtsgeschäfts weiterlaufen, dann geht die Baustelle in die Winterpause. Die noch offenen Abschnitte kommen nächstes Jahr dran. Für die breiten Gehwege fallen Stellplätze im Parkverbot für Autos weg, dafür gibt es Platz für Außengastronomie und Sitzbänke. (skro)