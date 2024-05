Das neue Rot-Kreuz-Lädle öffnet am Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll

Es gibt nicht nur Mode im Geschäft. Ehrenamtliche unterstützen die Ladenmanagerin.

Am Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll hat jetzt ein Rot-Kreuz-Lädle eröffnet. Es ist die vierte Einrichtung dieser Art im Stadtgebiet Augsburg. Weitere Geschäfte gibt es in Oberhausen, Lechhausen und Pfersee. Verkauft wird Mode aus erster und zweiter Hand. Ladenmanagerin ist Melina Gkountoglou. An ihrer Seite stehen sieben Frauen, die ehrenamtlich tätig sind. Das Rot-Kreuz-Lädle ist montags bis freitags von jeweils 9 bis 14 Uhr geöffnet. (möh)

