Das Pantheon in der Maxstraße hat einen neuen Betreiber

Plus Sebastian Birnbaum hat mit der beliebten Café-Bar Pantheon in der Maximilianstraße viel vor. Er berichtet von ersten Schritten und langfristigen Plänen.

Von Miriam Zissler

Mit seinen 27 Jahren bringt Sebastian Birnbaum schon viel Erfahrung in der Gastronomie mit. Der gelernte Koch engagierte sich bereits in einigen Küchen und sammelte auch Erfahrungen als Barkeeper, bevor er nun den Schritt in die Selbstständigkeit wagt: Seit September ist er der Chef im Pantheon und will frischen Wind in die Maximilianstraße bringen.

Die Café-Bar an der Ecke Maxstraße und Heilig-Grab-Gasse ist eine Institution. Nach 23 Jahren hat der frühere Betreiber Thomas Hillenbrand im August aufgehört – mit Sebastian Birnbaum geht die Geschichte des Lokals aber nahtlos weiter. Der 27-Jährige, der im Friedberger Stadtteil Harthausen aufgewachsen ist, hat es übernommen. Vieles bleibt so, wie es die Gäste kennen: der Name, das Mobiliar und auch das Personal. "Ich habe die Mitarbeiter übernommen. Sie können wie gewohnt in ihren Schichten weiterarbeiten."

