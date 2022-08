Augsburg

Das sagt die Stadt Augsburg zum gesperrten Kongressparkhaus

Plus Anwohner sind verärgert und Hotelgäste vom Dorint müssen teils einen Weg von 400 Meter bis zum Parkplatz gehen. Baureferent Gerd Merkle bestätigt die verfahrene Situation.

Von Michael Hörmann

Die Parksituation rund um den Kongress am Park ist zum Ärgernis geworden. Das Kongressparkhaus ist nun auch für Gäste des Dorint-Hotels gesperrt. 90 Plätze fallen weg. Hotelgäste müssen in anliegende Wohngebiete ausweichen, was Anwohnerinnen und Anwohner nervt. Besucher von Veranstaltungen im Kongress am Park sind ebenfalls zu weiten Wegen gezwungen. Wer an der Erhard-Wunderlich-Sporthalle parkt, läuft knapp 400 Meter bis zum Veranstaltungsort. Die Stadt Augsburg bedauert diesen aktuellen Zustand. Sie selbst sieht aber keine Möglichkeit einzugreifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

