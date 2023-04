Das ist das Siegerfoto beim Augsburger Wettbewerb "Grün kaputt"

Besucher der Ausstellung wählen ein Foto mit einem besonders prägnanten Fall auf Platz eins.

Grünes Idyll grenzt an Pflasterwüste: Mit einer Aufnahme von zwei komplett unterschiedlichen Hausgärten ist Katharina Winkler Siegerin beim Fotowettbewerb im Rahmen der Ausstellung "Grün kaputt" in Augsburg. Die Aufnahme entstand im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Insgesamt wurden 50 Fotos eingereicht.

An der Prämierung des Publikumspreises beteiligten sich 212 von insgesamt etwa 500 Besuchern der zehntägigen Ausstellung im Zwischenraum in der Annastraße. Bei der Finissage herrschte zunächst Spannung, welche Fotos denn von den zahlreichen Besuchern als die eindrücklichsten ausgewählt worden waren. Susanne Altmann als Vorsitzende der Baumallianz und Martina Vodermayer als Kuratorin der Schau übernahmen die Auszeichnung. Sie überreichten an die Fotografen der drei meistgewählten Bilder Preisgelder von insgesamt 600 Euro. Der Betrag war von einem Baum-Allianz-Mitglied gespendet worden. (AZ)