Das sind die 100 häufigsten Nachnamen in Augsburg – und das bedeuten sie

Müller ist der häufigste Nachname in Augsburg. Doch unter den am meisten verbreiteten Namen gibt es Überraschungen – und hinter vielen steckt mehr, als man denkt.

Müller führt die Liste der häufigsten Nachnamen in Augsburg mit großem Abstand an: 1420 Menschen tragen dort diesen Namen, wie Daten zeigen, die uns das Bürgeramt der Stadt Ende Januar bereitgestellt hat. Auf Platz zwei folgt Schmidt, mit 927 Namensträgern in der Stadt. Mit den ersten beiden Plätzen steht Augsburg exemplarisch für ganz Deutschland: Auch auf die gesamte Bundesrepublik bezogen liegen diese beiden Namen auf Platz eins und zwei. In Augsburg folgen dann Fischer, Wagner, Schneider, Schmid mit "d", Weber und auf dem neunten Platz die häufigste Mayer-Schreibweise. Während bei diesen Namen die Bedeutung naheliegend ist, ist die Herkunft bei anderen überraschend. Eine Übersicht über die Top 100 und deren Herkunft bietet unsere Grafik.

Dass Namen wie Müller und Schmidt derart häufig sind, liegt daran, dass sie sich aus Berufsbezeichnungen herausgebildet haben. Viele der Namen sind im Mittelalter entstanden – ein Ur-Ur-Ahn eines Müllers betrieb also vor ein paar Hundert Jahren eine Mühle. Ein Vorfahre eines Schmidts hat vermutlich als Schmied gearbeitet. Festgeschrieben wurden die Nachnamen in Deutschland dann erst im 19. Jahrhundert. Durch Lautverschiebungen, Dialekte und Begriffe, die heute nicht mehr verwendet werden, ist nicht immer gleich zu erkennen, woher der Name eigentlich stammt.

