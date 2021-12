Das sind die Augsburger, die jeden Montag auf dem Holbeinplatz singen

Plus Sie kennen sich nicht, verbringen aber regelmäßig Zeit miteinander. In Augsburgs Altstadt treffen sich seit über zwei Jahren jeden Montag Menschen, um zu singen.

Ein Brunnen, malerische Häuser, Bäume, Lech-Kanäle und eine Chocolaterie machen den Holbeinplatz in der Augsburger Altstadt zu einem lauschigen Ort. Eine ganz besondere Atmosphäre hält dort jeden Montag um 17.30 Uhr Einzug. Jetzt, kurz vor Weihnachten, gibt es auch noch Adventsstimmung dazu. Vielleicht sogar mehr, als man sie auf einem Christkindlesmarkt finden würde.