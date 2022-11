Das sind die musikalischen Höhepunkte des Augsburger Presseballs

Zahlreiche Bands und DJs werden beim Presseball zum Tanzen animieren. Für die Musiker ist es eine Herzensangelegenheit - genauso wie das Werk eines bekannten Künstlers.

Der Augsburger Presseball wird musikalisch wieder eine Vielzahl von Akzenten setzen. Neben Stargast Parov Stelar, der im Gespräch mit unserer Zeitung versprach, mit seinem Elektroswing das Tanzparkett zum Beben zu bringen, warten auf die Besucherinnen und Besucher am kommenden Samstag, 12. November, im Kongress am Park auch andere mitreißende Bands, einige Überraschungen und die Versteigerung eines Herzenstraums.

Die musikalische Karriere von Eddy Miller begann mit Gesangs- und Tanz-Stipendien am Broadway in New York und in Hollywood, Los Angeles. Er choreografierte und konzeptionierte TV-Shows genauso wie internationale Events. Er arbeitete in Afrika, Kanada, den USA, und im südlichen Pazifik, lebte auf den Südsee-Inseln Moorea und Bora Bora und hatte dauerhafte Engagements in New York, Los Angeles und auf Tahiti. Trotz internationaler Auftritte ist eine Veranstaltung eine besondere Herzensangelegenheit für den Vollblutmusiker. "Der Augsburger Presseball war tatsächlich der Startschuss für meine Orchester-Karriere - und zwar vor 17 Jahren", erzählt er. Damals sei er als "Aushilfssänger" beim "André Carol Orchester" engagiert gewesen, weil der eigentliche Sänger ausfiel. Für Eddy Miller war das ein Meilenstein seiner Karriere. "Der Abend, inklusive des Auftritts des damaligen Star-Acts 'Kool and the Gang', hat mir so gut gefallen, dass ich kurz darauf mein eigenes Orchester gegründet habe", erinnert er sich.

Für Eddy Miller und sein Orchester wird der Augsburger Presseball eine Initialzündung

Mit seinem "Eddy Miller Orchestra" tritt er nun erstmals beim Augsburger Presseball im großen Ballsaal auf und wird den Gästen unter anderem Swing-Songs von Entertainer-Größen wie Frank Sinatra, Michael Bublé und Robbie Williams, aber auch Hits von Prince, Tom Jones oder Roger Cicero präsentieren. Für Eddy Miller soll der Abend erneut eine Initialzündung werden. Nach Corona seien die großen Events noch rar gesät, der Presseball somit ein Startschuss für seinen Orchester-Betrieb. "Am meisten freue ich mich darauf, endlich wieder mit all meinen Kollegen gemeinsam auf der Bühne zu stehen und für ein großes Publikum singen und performen zu dürfen."

Die Band Saxvibes ist ein Garant für gute Stimmung. Sie sind langjährige Begleiter des Presseballs und sorgen stets mit ihrer Partymusik im Foyer für eine volle Tanzfläche - für sie wird es ihr achter Auftritt bei dem beliebten Ballabend sein. Martin Heer freut sich auf seinen Auftritt mit seiner Band "Glamour Chief" in der Champagner-Bar. Er ist das dritte Mal mit von der Partie. "Das Besondere ist, dass wir in der Champagner-Bar direkten Blickkontakt mit den Gästen haben. Das ist klasse." Das Repertoire von Pianist und Komponist Charlie Glass umfasst rund 1000 Songs. Die wird er freilich nicht alle im K-Klub am Flügel zum Besten geben können. Glass: "Ich habe ein gutes Gespür für das Publikum und spiele, wonach es mir ist. Hits von Elton John über Queen bis Billy Joel und auch eigene Sachen."

Künstler Stefan Szczesny hat das Werk „Herzens Traum“ gestiftet. Es wird beim Presseball für die Stiftung Kartei der Not versteigert. Foto: AZ

Die DJs Tobias Schmidt und Heiko Glück von Hitradio RT1 wissen auch, was beim Publikum ankommt. Sie legen im RT1-Night-Club auf. Beim Presseball finden auch eine Tombola und eine Versteigerung statt, die von Larissa Schütz (RT1) moderiert wird. Der mit Alexandra Holland, Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, befreundete Maler Stefan Szczesny zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlern in Deutschland. Er hat ein Werk gestiftet, das zugunsten Bedürftiger während des Presseballs versteigert wird. Die Herausgeberin freut sich sehr über das Gemälde "Herzens Traum". "Das Bild drückt aus, wofür die Kartei der Not steht: Herz zeigen für die gute Sache“, sagt Holland.

Info: Karten für den schönen Abend gibt es unter presseball-augsburg.de.