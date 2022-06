Augsburg

Das sind die Siegerinnen und Sieger beim Augsburger Firmenlauf 2022

5400 Läuferinnen und Läufer starteten beim Augsburger Firmenlauf am Donnerstag an der Messe.

Heute, am Donnerstag, 2.6.2022, gingen rund 6400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 11. M-Net Firmenlauf in Augsburg an den Start.

Von Wilfried Matzke