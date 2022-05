Das Sonnendeck in der Ludwigstraße öffnet am Samstag

Der Augsburger Sonnendeck auf dem Parkdeck Ludwigstraße geht mit Neuerungen in die Saison. Das hat sich verändert.

25 Tonnen Sand wurden in den vergangenen Tagen wieder einem auf dem Sonnendeck aufgetragen, dem obersten Geschoss des Parkhauses Ludwigstraße. Tanklaster haben den Sand in das oberste Stockwerk gepumpt und sollen dort - wenn das Wetter mitspielt - für Strandatmosphäre sorgen. Die Macher Heiner Dassow und Manu Widler sind froh, dass sie in die Saison ohne Corona-Einschränkungen starten können. Dafür gibt es einige Neuerungen, wie Dassow verrät.

Verschiedene Spritzsorten und Sushi auf dem Sonnendeck

Am Samstag, 7. Mai, geht es auf dem Sonnendeck wieder los. Diesmal können auch die Liegeflächen und Himmelbetten wieder benutzt werden. Aufgrund der Hygienemaßnahmen im vergangenen Jahr war das nicht möglich. Die Winterpause wurde von den Pächtern nicht ungenutzt gelassen. "Wir haben an der Karte gearbeitet. Es gibt jetzt eine größere Spritzauswahl und weitere andere Getränke. Wir haben nun auch Sushi und veganes Eis im Angebot", sagt Heiner Dassow. Daneben wurden einige Anschaffungen gemacht und bestehendes Mobiliar ausgebessert. Dassow: "Wir haben etwa eine neue Musikanlage gekauft und eine Liegefläche erneuert." Das Sonnendeck öffnet, sofern es das Wetter zulässt. Ob geöffnet ist oder nicht, können Interessierte täglich auf der Homepage nachlesen.

