Das Sportbad befindet sich im Dornrößchenschlaf

2009 sprangen letztmals Schwimmer, Wasserballer und Turmspringer ins kühle Nass des Sportbads an der Augsburger Schwimmschulstraße. Seither gab es immer wieder Pläne für das Bad, doch keiner wurde letztlich realisiert. Die Natur hat das Areal inzwischen fest im Griff. Das Sport- und Bäderamt der Stadt Augsburg berichtet auf Anfrage, dass es zwar keinen neuen Sachstand, aber neue Pläne gibt.

So werde in Kürze eine Machbarkeitsstudie für ein 50-Meter-Hallenbad am Standort Familienbad in Auftrag gegeben. „Im Rahmen der vertieften Standortanalyse Familienbad für die Realisierung eines 50-Meter-Hallenbades wird auch der Standort des Alten Sportbades mit in die Untersuchungen einbezogen werden“, heißt es aus dem Amt.

Über eine Verbesserung der Situation für den Breiten- wie Leistungssport wird schon lange diskutiert. Um ihren Wünschen Nachdruck zu verleihen, haben sich inzwischen 24 Vereine aus Augsburg und Umgebung in der Arbeitsgemeinschaft „50-Meter-Hallenbad für Augsburg“ zusammengeschlossen.