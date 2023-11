Das Städtische Sparkassen-Altenheim feiert sein 50. Jubiläum

Seit 1973 verbringen Augsburger ihren Lebensabend im Sparkassen-Altenheim. Auf der Jubiläumsveranstaltung fällt der Blick ins digitale Zeitalter und auf ein Bauprojekt.

Das fünfzigjährige Jubiläum des Augsburger Sparkassen-Altenheims wurde groß gefeiert, mit einer Festveranstaltung und zahlreichen Gästen, darunter Vertretern der Sparkassen-Altenhilfe-Stiftung Augsburg, der Stadtsparkasse Augsburg und vielen weiteren Akteuren. Als Geburtstagsgeschenk gab es für das Haus unter anderem Wlan. Aufgrund der derzeit schwierigen Lage des Bausektors wird ein Neubauprojekt aber länger auf sich warten lassen als geplant.

Beim Festakt lobte der Augsburger Sozialreferent Martin Schenkelberg in seiner Ansprache die Pflegeeinrichtung als ein Haus, „das von Beginn an in puncto altersgerechtes Wohnen und Leben anspruchsvolle Standards setzte und diese trotz aller bekannten Herausforderungen in der Pflege auch zukünftig erfüllen wird“. Er freue sich, dass im Sparkassen-Altenheim seit fünf Jahrzehnten „ein am Menschen orientiertes und kompetentes Service- und Betreuungsprofil verfolgt wird, das älteren Menschen Geborgenheit vermittelt“. Zu verdanken sei dies, so Schenkelberg, dem guten Verhältnis der Augsburger Sparkassen-Altenhilfe-Stiftung und des Sparkassen-Altenheims. So habe sich die Stiftung seit der Eröffnung 1973 als Verpächterin der Senioreneinrichtung stetig für eine zukunftsfähige und zeitgemäße Ausstattung engagiert.

Im Neubau sind 69 Wohnungen für Betreutes Wohnen geplant

Ein Projekt wird nun aber noch etwas länger auf sich warten lassen, teilt die Altenhilfe auf Anfrage mit. So kann aufgrund der schwierigen Lage für Bauprojekte, ausgelöst durch gestiegene Zinsen und Baukosten, der geplante Neubautrakt für betreutes Wohnen nicht bis 2025 realisiert werden. An der Umsetzung des Vorhabens halte die Sparkassen-Altenhilfe-Stiftung und die Altenhilfe der Stadt Augsburg aber weiterhin einvernehmlich fest, heißt es. Aktuell werde geprüft, welche technischen Vorbereitungen für die Abtrennung des Gebäudetraktes der stationären Pflege getroffen werden müssten. Gleichzeitig werde die Finanzierung der modernen und barrierefreien Wohnanlage, für die die Baugenehmigung bereits vorliegt, auf ein solides Fundament gestellt. Als Zwischennutzung habe der Wohnraum an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes vermietet werden können. Statt der bisherigen 43 Apartments sind im Neubau 69 Wohnungen für betreutes Wohnen geplant. Auch die neue Wohnanlage werde wieder mit dem stationären Pflegebereich des Sparkassen-Altenheims baulich verbunden sein.

Werkleiterin Susanne Greger, die seit 16 Jahren das Haus begleitet, erinnerte auf dem Jubiläumsfest daran „dass es heute genauso wie vor 50 Jahren wichtig ist, dass ältere Menschen für ihre letzten Lebensjahre einen Ort und ein Umfeld haben, das sie schützt, aber auch Teilnahme, Geselligkeit und Individualität ermöglicht“. Einrichtungsleiter Stefan Link zeigte sich besonders dankbar, dass man das Sparkassen-Altenheim als Pilothaus für die Digitalisierung unterstütze und betonte, er freue sich auf weitere Geburtstagsgeschenke wie Wlan, die diese Entwicklung möglich machen. Wie wichtig die Digitalisierung zukünftig ist, bestätigten auch die Gäste der Talkrunde „Pflege im digitalen Zeitalter“. (ziss)

