Das Team des Hubertushofs steigt auf der Lechhauser Kirchweih ein

Die Stadt Augsburg hat die Nachfolge von Festwirt Stefan "Bob" Meitinger geklärt. Ab Mitte Oktober wird eine Woche lang in Lechhausen gefeiert.

Die Lechhauser Kirchweih bekommt einen neuen Festwirt. Um es exakt zu sagen, es sind zwei. Ein Duo hat sich bei der Ausschreibung durchgesetzt. Dies bestätigte Wirtschaftsreferent Wolfang Hübschle jetzt auf Anfrage. Die Verantwortlichen des Lokals "Hubertushof" in der Firnhaberau steigen erstmals bei der Kirchweih in Lechhausen ein. Sie findet Mitte Oktober statt. Im Vorjahr hatte Gastronom Stefan "Bob" Meitinger die traditionsreiche Veranstaltung im Stadtteil erstmals als Festwirt gemanagt. Er stand für dieses Jahr jedoch nicht mehr zur Verfügung, da er sich mit der Stadt Augsburg nicht auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit hatte einigen können.

Lechhauser Kirchweih: Zwei Bewerbungen für das Festzelt lagen vor

Die Stadt schrieb den Festbetrieb daraufhin aus. Zwei Bewerbungen lagen vor. Hübschle informiert: "Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen haben das Wirtschaftsreferat und das Marktamt sich für Philipp Hilckmann und Elisabeth Terekhov (Terekhov Hilckmann GbR) mit ihrem Team des Hubertushofes entschieden." Unterstützung erhalten die neuen Festwirte zudem von Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, dem Chef der Brauerei Kühbach. Er ist bereits in Lechhausen aktiv und arbeitet dort mit Gastronom Meitinger im Ausflugslokal Floßlände zusammen. Beim griechischen Lokal "Meteora" am Schlössle in Lechhausen ist die Brauerei Kühbach Hauptpächterin.

74 Bilder Das sind die Bilder zum Auftakt der Lechhauser Kirchweih 2022 Foto: Peter Fastl

Die neuen Festwirte auf der Lechhauser Kirchweih führen den eingeführten Hubertushof in der Firnhaberau seit Oktober 2022. Die Brauerei Kühbach war als neuer Lieferant eingestiegen. Brauerei-Chef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz sagte vor wenigen Monaten: "Für uns ist der Hubertushof ein weiteres tolles Projekt mit Strahlkraft."

Die Lechhauser Kirchweih beginnt am Samstag, 14. Oktober. Sie dauert eine Woche und endet am Sonntag, 22. Oktober. Marktsonntag ist am 15. Oktober. Von 12 bis 17 Uhr öffnen Geschäfte rund um die Neuburger Straße. Unternehmer von außerhalb, Parteien und Vereine präsentieren sich an Ständen.

