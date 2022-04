Augsburg

06:00 Uhr

Das Tierheim Augsburg ist ein Sanierungsfall: Wie geht es dort weiter?

Plus Das Tierheim Augsburg ist nicht mehr zeitgemäß. Der Tierschutzschutzverein hat jetzt weitere Standorte in Königsbrunn und Friedberg. Der Vorsitzende erklärt die Pläne.

Von Eva Maria Knab

Herr Paula, der Augsburger Tierschutzverein hat das geschlossene Tierheim Lechleite in Friedberg-Derching übernommen und will es bis September wieder öffnen. Warum steigen Sie dort ein?



Heinz Paula : Wir haben gesehen, wie das Tierheim Lechleite einen schwierigen Verlauf nahm und wollten uns dort einbringen, wie auch immer. Für uns war die Übernahme ein wichtiger Schritt, um Tieren in Not in der gesamten Region gerecht zu werden. Wir sind für einen Raum mit rund 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zuständig, nicht nur für die Stadt Augsburg, sondern auch für die Kreise Augsburg und Aichach-Friedberg. Anfragen kommen bis aus Fürstenfeldbruck.

