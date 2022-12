Das Tierheim muss immer mehr Problemfälle aufnehmen

Plus 2022 wurden in den Heimen des Tierschutzvereins Augsburg fast 2000 Tiere versorgt. Zunehmend kommen sie von überforderten Besitzern oder aus illegalem Welpenhandel.

Vernachlässigt, krank oder verhaltensgestört: Der Tierschutzverein Augsburg muss immer mehr Problemfälle in seinen Heimen aufnehmen. Für den Trend nennt Vereinsvorsitzender Heinz Paula mehrere Gründe. Beispielsweise hätten die Behörden mehr Tiere beschlagnahmt. Erst kürzlich gab es einen krassen Fall in Augsburg.