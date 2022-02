Augsburg

vor 18 Min.

Das Traditions-Handarbeitsgeschäft "Woll-Schaefer" in Augsburg wird 100

Renate Abstreiter, Inhaberin von "Woll-Schaefer", blickt hoffungsvoll in die Zukunft ihres Geschäfts.

Plus Das kleine Geschäft "Woll-Schaefer" am Augsburger Moritzplatz hat die Pandemie überstanden - auch, weil viele in dieser Zeit zum Stricken und Häkeln kamen.

Von Paul Wiese

Inmitten der Augsburger Innenstadt führt Renate Abstreiter ihr Wollfachgeschäft "Woll-Schaefer". Seit 30 Jahren ist sie Inhaberin, nun feiert das Geschäft in der Maximilianstraße das 100-jährige Bestehen. Wolle jeglicher Art verkauft Abstreiter hier, vor allem zum Häkeln und Stricken. Neben älteren Kunden kommen inzwischen auch viele Jüngere zum Stöbern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen