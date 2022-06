Das Ulrichsfest in Augsburg weitet sich am Samstag aus

Es ist eines der beliebtesten Straßenfeste im Stadtgebiet: das Augsburger Ulrichsfest. Erstmals ist auch die Spitalgasse in das Programm miteingebunden.

Es ist für viele Menschen das beliebteste Straßenfest in Augsburg. Tausende Besucherinnen und Besucher kamen in den Vorjahren ins Ulrichsviertel zum Ulrichsfest. Anwohnerinnen und Anwohner sind jedes Mal mit einem hohen Engagement dabei. Wegen der Corona-Pandemie fiel das Straßenfest in den Vorjahren aus. In diesem Jahr wird gefeiert. Termin ist am Samstag, 2. Juli. Um 14 Uhr geht es los. Bis in die Abendstunden dauert das Programm.

Neu ist, dass das Fest in die Spitalgasse bis zum Murdocks Pub ausgeweitet wird. Die Neugestaltung der Spitalgasse wird gefeiert. Insgesamt fünf Bühnen werden aufgebaut, 400 KünstlerInnen nehmen ohne Gage teil. Mit dabei ist eine Gruppe Kinder aus der Asylunterkunft Schülestraße. In einer Art Sternmarsch geht es mit weiteren Kindergruppen unter Musikbegleitung vom Lummerlandspielplatz zum Start des Festes ins Viertel.

So kennt man das Straßenfest im Ulrichsviertel. Foto: Klaus Rainer Krieger



Wer als Auswärtiger erstmals kommt, mag sich anfangs wundern, was da in den engen Gassen zwischen den Häusern hängt. Es sind Wäscheleinen, an denen allerlei bunte Kleidung hängt. Ein Zeichen dafür, wie bunt dieses Fest stets gefeiert wird. Der Hintergrund für die Wäscheleinen ist allerdings ein historischer. Sie sollen zeigen, dass dieses innerstädtische Wohnviertel mit dem besonderen Ambiente in den Siebzigerjahren noch als ein "Scherbenviertel" Augsburgs galt. Angestoßen hatte die Feste früher wie heute der Verein Ulrichsviertel. Im Jahr 1980 hatten Bewohner im damals wenig attraktiven Viertel einen Bürgerverein gegründet. Aus dem Glasscherbenviertel, wie es benannt wurde, ist längst ein Vorzeigeviertel geworden.