Das Urteil zum Augsburger Klimacamp bringt keinen Rechtsfrieden

Plus Die Frage, ob das von manchen geschätzte, von manchen verachtete Klimacamp in Augsburg rechtmäßig ist oder nicht, bleibt ungeklärt. Folgen wird das Urteil dennoch haben.

Es ist bedauerlich, dass der Verwaltungsgerichtshof kein Urteil darüber fällt, ob das Klimacamp dauerhaft vom Versammlungsrecht geschützt ist oder nicht. Die Entscheidung zur Frage, ob der städtische Bescheid zur Räumung vor eindreiviertel Jahren rechtmäßig oder rechtswidrig war, ist zwar interessant, sie schafft jedoch für die Gegenwart keinen Rechtsfrieden. Genau das wäre aber wünschenswert. Denn das Klimacamp polarisiert die Bürgerschaft ein Stück weit. Eine Orientierung zur grundsätzlichen Zulässigkeit oder Unzulässigkeit durch ein Gericht hätte auch als verbindliche Ansage an die Stadtgesellschaft gelten können.