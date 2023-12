Das Wetter macht dem Botanischen Garten einen Strich durch die Rechnung

Der hintere Bereich der Einrichtung war aus Sicherheitsgründen wochenlang gesperrt. Die Stadt sagt, warum und macht Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung.

Am ersten Dezember-Wochenende hatte massiver Schneefall das öffentliche Leben in Augsburg stark ausgebremst. Der Nahverkehr stand an einem Tag komplett still. Bäder und Schulen blieben wegen der Schneelast auf Dächern zeitweise geschlossen. Die Stadt warnte davor, Wälter und Parks wegen möglichen Astbrüchen zu betreten. Zwischenzeitlich sind die Schäden weitgehend behoben, der Botanische Garten ist allerdings noch immer mit den Folgen konfrontiert. Der hintere Bereich ist bis jetzt gesperrt - und nun kommt auch noch die Sturmwarnung. Bis Samstag, 23. Dezember, ist deshalb alles dicht. Die Stadt Augsburg hofft, dass ab Heiligabend der Betrieb wieder regulär läuft und erläutert, warum die Einrichtung vergleichsweise lange teilgesperrt blieb.

Ähnlich wie die städtischen Friedhöfe war der Botanische Garten nahe des Siebentischwalds zunächst bis einschließlich Samstag geschlossen. Somit gibt es auch keinen Zutritt ins überdachte Tropenhaus. Es ist in der Weihnachtszeit alllerdings ein beliebter Anziehungspunkt, zu sehen ist dort die Rundkrippe. Am Sonntag soll der Botanische Garten nun wieder ohne Einschränkung öffnen. Es gelten dann die regulären Preise. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 3,50 Euro.

Im Tropenhaus des Botanischen Gartens steht die Rundkrippe. Foto: Vanessa Hoffmann

Die Stadt hatte die Teilstilllegung der Einrichtung mit dem Sicherheitsaspekt begründet. Äste könnten herabfallen, schlimmstenfalls drohten umgestürzte Bäume. Auf Anfrage unserer Redaktion ging das Grünamt nun auch mehr ins Detail über die Gründe für die Sperrung: "Im hinteren Bereich befindet sich viel alter Baumbestand, der durch die Schneelast stark geschädigt wurde." Die Aufräumarbeiten hätten sich zu Beginn auf den vorderen Bereich konzentriert, um einen schnellen Zugang zur Krippe in der Pflanzenwelt unter Glas zu ermöglichen. Zudem seien die Kronenhöhen der alten Bäume im hinteren Bereich deutlich höher.

Für die Beseitigung der Schäden braucht es Spezialfahrzeuge

Es gibt auch eine Erklärung, warum nicht alles schneller gehen konnte: "Eine Entfernung der zum Teil lose in den Kronen hängenden Ästen war nur mit entsprechenden Fahrzeugen möglich." Innerhalb des Stadtgebietes habe es in den Grünanlagen vielerorts an exponierten Stellen große Schäden gegeben. Man habe insofern nicht alle Bereiche gleichzeitig sichern können.

Gewundert hat sich mancher Beobachter, dass der Botanische Garten einige Woche teilgesperrt blieb, während es im Zoo keine größeren Einschnitte gab. Auch im Zoo stünden ja Bäume, wird argumentiert. Darauf hat das Grünamt ebenfalls eine Antwort: "Baumsicherheit und Schäden im Zoo können vom Amt für Grünordnung nicht beurteilt werden." Dafür sei man nicht zuständig.

Vorübergehende Schließung des Botanischen Gartens ist nicht außergewöhnlich

Eine vorübergehende Schließung des Botanischen Gartens ist nicht ungewöhnlich. In den zurückliegenden Jahren kam es in Augsburg immer wieder zu extremeren Wettersituationen und Unwetterwarnungen, die eine Gefahr für Gäste im Garten darstellten. Stürme, schwere Gewitter und Hagel werden genannt. Aus diesen Gründen behält sich die Gartenleitung vor, den Garten bei drohenden Gefahren kurzfristig wieder zu schließen. Sollte er bereits geöffnet sein, werden Besucher schnellstmöglich aus dem Garten geleitet