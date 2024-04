Wochenende in Augsburg: Kirschblütenfest, Streetfood und Helge Schneider

Am Wochenende wird es endlich wieder warm, in Augsburg locken zwischen 26. und 28. April etliche Veranstaltungen. Hier ein Überblick.

Was sagt der Wetterfrosch, oder wer auch immer? Es wird wieder warm. Spätestens ab Freitag könnte die Sonnenbrille wieder festes Accessoire und die Daunenjacken endgültig weggepackt werden. Und im Theater darf man bei der Opernpremiere gerne etwas Glitzer anlegen. Was gibt's sonst noch am Wochenende vom 26. bis 28. April? Genügend, um jedes Interesse stillen zu können.

Am Wochenende 26. bis 28. April gibt es in Augsburg jede Menge Theater

Händels Oper "Serse" feiert im Martinipark am Samstag, 19.30 Uhr, Premiere. Es geht um Irrungen und Wirrungen in der Liebe. Und am Ende sind (hoffentlich) alle da, wo sie hingehören. Bereits am Freitag, 19.30 Uhr, treibt "Die gefährlichste Frau Amerikas " in der Brechtbühne im Gaswerk ihr Unwesen. Es geht um die Anarchistin Emma Goldmann . Und "Prinzessin Nicoletta", eine Club Y-Produktion, gibt sich am Sonntag, 15 Uhr, auf der Brechtbühne die Ehre. Karten und Infos unter staatstheater-augsburg.de

Diese Konzerte finden am Wochenende in Augsburg statt

Am Freitag, 19 Uhr, dreht sich alles um die Fledermaus. Und zwar in Evang .-Heilig-Kreuz . Sophia Brommer singt Arien aus der gleichnamigen Operette, Mitarbeiter der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege halten multimediale Vorträge über dieses rätselhafte Tier. Der Eintritt ist frei.

Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen: Restkarten für Helge Schneider

Mit seinem Programm "Katzenklo auf Räder" kommt Helge Schneider am Sonntag, 19 Uhr, in den Kongress am Park . Der Mann ist schräg und hat eine große Fangemeinde. Es gibt noch Restkarten an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.

Disco und Co.: Das dürfte Augsburger Nachtschwärmer auch interessieren

"Voxi und die Zechpreller" entern am Freitag, mit der "nagelneuen deutschen Welle" ab 20.30 Uhr das Bombig in der Gubener Straße . "Grunge trifft bluesigen Hardrock" mit Bowmen ist am Samstag, 20.30 Uhr, im Klub zu hören. Außerdem wird am Wochenende 14 Jahre Bombig , "die coolste Rockbude Deutschlands ", gefeiert. Es gibt "Wurst for free".

Was am Wochenende 26. bis 28. April sonst noch los ist in Augsburg