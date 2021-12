Das wünschen sich die Augsburger vom neuen Kanzler Olaf Scholz

Der Koalitionsvertrag ist unterschrieben, am Mittwoch soll Olaf Scholz zum Kanzler gekürt werden. Welche Themen Augsburgerinnen und Augsburger behandelt sehen wollen.

Rund zehn Wochen nach der Bundestagswahl Ende September haben SPD, Grüne und FDP am Dienstag den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Schon im Vorfeld waren Themen wie die Legalisierung von Cannabis, eine möglicherweise bevorstehende Impfpflicht sowie die Personalie des Gesundheitsministers in den Fokus der öffentlichen Debatte geraten. Die Erwartungshaltung an die Ampelkoalition ist dementsprechend hoch. Auch viele Augsburgerinnen und Augsburger haben klare Vorstellungen, wie die neue Regierung unter der Führung des designierten Kanzlers Olaf Scholz (SPD) agieren soll.

Ursula Müller beispielsweise. Die Rentnerin wünscht sich eine nachhaltige und nachvollziehbare Corona-Politik. "Die Regeln und Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie müssen von Berlin aus gesteuert werden. Damit soll verhindert werden, dass jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Meine Hoffnung liegt darin, dass Karl Lauterbach endlich Entscheidungsbefugnisse hat und diese auch anwendet. Wenn man auf seine Expertenmeinung früher gehört hätte, wären wir heute wahrscheinlich bereits an einem anderen Punkt in der Pandemie."

Was sich Augsburger vom neuen Kanzler Olaf Scholz wünschen

In dieselbe Kerbe schlägt der Vorschlag von Benjamin Michalek. Der Mittdreißiger sieht nur einen Ausweg aus der aktuellen pandemischen Lage: eine Impfpflicht. Diese soll laut dem Augsburger jedoch mit akzeptablen Anreizen und weniger mit Zwang umgesetzt werden. "In meinen Augen bringt es wenig, die Ungeimpften zu verteufeln, vielmehr muss vonseiten der Politik vermehrt auf Aufklärungskampagnen sowie leichteren Zugang zu Impfstoffen gesetzt werden. Es werden dazu auch künftig Kompromisse innerhalb der Solidargemeinschaft in Kauf genommen werden."

Von Kompromissen spricht auch Anna Bauer. Die junge Mutter empfindet die Grünen innerhalb der Ampel als zu wenig stark repräsentiert. Ihrer Meinung nach handelt es sich im Hinblick auf die Wahlversprechen bei der neuen Klima- und Umweltpolitik um eine "absolut negative Kompromisslösung". Der Koalitionsvertrag sei nach ihrem Ermessen auch weniger stark gewichtet als erwartet. Einer Impfpflicht für alle steht sie kritisch gegenüber: "Ich bin doppelt geimpft und erhalte bald auch meine Auffrischimpfung. Meiner zweijährigen Tochter möchte ich die Impfnebenwirkungen momentan noch ersparen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich sie impfen lassen werde, sobald sie in das Kindergartenalter kommen wird."

Die Corona-Pandemie spielt weiter eine wichtige Rolle

Weniger um die gesundheitlichen als um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sorgt sich Steffen Morgott. Der Augsburger Jurist bewertet besonders die zusätzlichen Corona-Ausgaben der Länder und des Bundes als kritisch. Diese würden auf Jahre hinweg tiefe Löcher in die Staatskasse reißen. Um sie zu stopfen, bräuchte es eine Reform der Unternehmensbesteuerung, glaubt er. "Viele international tätige Firmen setzen jährlich zig Millionen in Deutschland um und versteuern diese Umsätze so gut wie gar nicht. Die Leidtragenden sind kleine und mittelständische Unternehmen. Eine gerechte Besteuerung würde in meinen Augen am real erzielten Gewinn eines Unternehmens festgemacht. Der Wirtschaftsstandort Deutschland soll dabei jedoch nicht geschwächt werden. Ich hoffe dass das neue Kabinett um Olaf Scholz diese Gratwanderung neben der Pandemiebekämpfung und der angekündigten progressiven Klimapolitik nachhaltig umsetzen kann."