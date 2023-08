Daten, Fakten und Kuriositäten: Das ist die Stadt Augsburg

Von Wilfried Matzke - vor 16 Min. Artikel anhören Shape

19 Stadtteile, 14 Postleitzahlen und Grenzen, die mitten durch Häuser verlaufen: Über Augsburg gibt es einige erstaunliche Dinge zu berichten. Die Stadt in Zahlen.

Augsburg grenzt übergangslos an die Nachbarstädte Gersthofen, Friedberg, Königsbrunn, Stadtbergen und Neusäß. Die Zahlen bestätigen, dass das Stadtgebiet im deutschen Vergleich verhältnismäßig klein ist. Rund 305.000 Einwohner (Platz 23) siedeln auf 148 Quadratkilometern (Platz 37). Dabei hat sich das Territorium von ursprünglich 22 Quadratkilometern durch die Eingemeindungen zwischen den Jahren 1910 und 1972 um fast das Siebenfache vergrößert. Heutzutage ist die Ausdehnung des Stadtgebietes kaum bekannt, auch weil zahlreiche Einrichtungen die Stadtgrenze überwinden. So fährt die Straßenbahn in drei Nachbarstädte und das Güterverkehrszentrum liegt auf drei Stadtgebieten. Einige Fakten, Daten und Kuriositäten zum Augsburger Stadtgebiet.

Ausdehnung Stadtgebiet hat seit den vier Eingemeindungen von Haunstetten, Göggingen, Inningen und Bergheim im Jahr 1972 mit einem Flächenzuwachs von 61 Quadratkilometern im Südwesten grob eine dreieckige Form. Augsburg erstreckt sich über 148 Quadratkilometer bei einer Länge der Stadtgrenze von 95 Kilometern, einer maximalen Ost-West-Ausdehnung von 14,7 Kilometern und einer maximalen Nord-Süd-Ausdehnung von 22,3 Kilometern.

