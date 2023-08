Dauerregen in Augsburg: So sind die Pegelstände an Lech und Wertach

Lech und Wertach in Augsburg führen nach dem Dauerregen viel Wasser. Gefährlich wird es laut Behörden im Stadtgebiet aber nicht.

Es rauscht kräftig: Lech und Wertach in Augsburg führen wegen des Dauerregens in der Region und im Alpenraum aktuell viel Wasser. An der Wertach auf Höhe der Ackermann-Brücke (nahe Plärrer) waren am Dienstagvormittag die Steine im Flussbett, die meist gut zu sehen sind, vom Wasser überströmt. Die Kiesbänke, die man vor Kurzem noch zum Sonnenbaden nutzen konnten, sind überflutet. Ein gefährliches Hochwasser droht nach Einschätzung der Behörden im Augsburger Stadtgebiet aber weder an der Wertach noch am Lech. Im Laufe des Tages sollen die Wasserstände den Prognosen zufolge bereits wieder leicht zurückgehen.

Der Lech hatte kurz vor der Autobahnbrücke um 11.30 Uhr einen Wasserstand von 3,27 Metern – und lag damit an dieser Stelle noch unterhalb der ersten von fünf Hochwasserstufen. Laut der Prognose des Landesamts für Umwelt wird der Pegel die Hochwassermarke wohl auch nicht mehr reißen, ab dem Nachmittag soll der Wasserstand langsam sinken.

Der weiter südlich gelegene Pegel des Lechs auf der Höhe von Haunstetten lag am späten Dienstagvormittag mit einem Pegel von 2,57 Metern zwar leicht über der ersten Hochwasserstufe – größere Überflutungen sind aber auch dadurch nicht zu erwarten. Auch der Wertachpegel in Augsburg-Oberhausen bewegte sich am Dienstag im Bereich der ersten Meldestufe.

So hoch stand der Pegel beim Pfingsthochwasser in Augsburg

Bei Meldestufe 1 sind laut Behörden nur "stellenweise kleinere Ausuferungen" zu erwarten, bei Meldestufe 2 können land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen entstehen. Zum Vergleich: Beim großen Pfingsthochwasser in Augsburg im Jahr 1999 lag der gemessene Lechpegel nahe der Autobahnbrücke in der Spitze bei 5,12 Metern; im Jahr 2005, als die im Bau befindliche Autobahnbrücke in Gefahr war, stieg das Wasser dort auf bis zu 4,42 Meter.

