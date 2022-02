Augsburg

vor 33 Min.

David Helmut dreht wieder mit Heidi Klum für GNTM – und hat bald eigene Serie

Plus Am Donnerstag ist David Helmut bei "Germany's next Topmodel" erneut an der Seite von Heidi Klum zu sehen. Doch der Augsburger spielt demnächst in seiner eigenen Serie.

Von Ina Marks

Wenn Heidi Klum am Donnerstag im Fernsehformat " Germany's next Topmodel" die Kandidatinnen vor die nächsten Herausforderungen stellt, sitzt David Helmut an ihrer Seite. Erneut hat das bekannte Model den Augsburger Regisseur für eine Folge der erfolgreichen Sendung gebucht. Der 35-Jährige erzählt, wie er die Drehtage mit Heidi Klum auf der griechischen Insel Mykonos erlebt hat. Es bleibt aber nicht sein letzter Auftritt. Ab Anfang März wird der Augsburger in einer Hauptrolle seiner eigenen Serie zu sehen sein.

