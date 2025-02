Ein Day-Spa zieht ins Helio-Center am Hauptbahnhof

Das Helio-Center am Augsburger Hauptbahnhof hatte lange mit teils großen Leerständen zu kämpfen. Doch nun füllt es sich Stück für Stück. Ein neuer Mieter bezieht die ehemaligen Flächen des Bowling-Centers. Die 2400 Quadratmeter belegt künftig ein Day-Spa. Besucher sollen dort verschiedene Schönheits- und Wellness-Angebote wahrnehmen können. In der Innenstadt gibt es neue Anbieter für Haushaltswaren und dauerhafte Haarentfernung.

MyWellness wird nach einer Umbauphase im Helio eröffnen. Das teilt der Immobilienbesitzer mit. Die MyWellness GmbH sieht sich als Marktführer der deutschen Day-Spa-Branche. Nach Gründung im September 2012 beschäftigt das Dortmunder Unternehmen eigenen Angaben nach aktuell rund 500 Mitarbeitende und betreibt bundesweit elf Standorte. „Mit der Mietvertragsunterzeichnung in Augsburg kommen wir dem Wunsch unserer Gäste nach, auch im Süden Deutschlands eine Filiale anzubieten“, so MyWellness-Gründer und Geschäftsführer Thomas Kanitz.

Helio am Augsburger Bahnhof ist jetzt fast voll vermietet

Das Helio sei mit der Vermietung der letzten großen verfügbaren Fläche annähernd vollvermietet, heißt es weiter. Zuletzt war im Erdgeschoss ein großes Restaurant eingezogen, das in einem Bereich koreanisches Barbecue anbietet. „Seit dem Erwerb des Helio gestalten wir das Bahnhofsumfeld in Augsburg mit und berücksichtigen bei der Vermietung die Trends in Einzelhandel, Gastronomie und Freizeitangeboten, wie zum Beispiel die steigende Nachfrage nach Unterhaltung, Entspannung und Erlebnis unter einem Dach“, so Johannes von Fürstenberg, Senior Manager der Branicks Onsite GmbH in München, einer Tochtergesellschaft der Branicks Group AG.

Branicks hat den Gebäudekomplex in der Viktoriastraße 3 in Augsburg im Jahr 2019 im Rahmen eines Drittmandats erworben. Das Helio hat eine Gesamtfläche von rund 37.000 Quadratmetern, die sich auf die Nutzungsarten Einzelhandel, Büro, Gastronomie, Unterhaltung und Dienstleistungen verteilen.

Anbieter für dauerhafte Haarentfernung eröffnet in der Innenstadt Augsburg

Neben dem Helio gibt es auch in der Augsburger Innenstadt Neues aus dem Handel. In den ehemaligen Flächen von Villeroy & Boch hat bereits der Annastore eröffnet. Dort werden unter anderem Haushaltswaren angeboten. Das Modegeschäft Elena Bender in der Gasse „Unter dem Bogen“ hat ebenfalls einen Nachmieter. Dort zieht ein Anbieter für dauerhafte Haarentfernung ein. Eröffnet werden soll laut Aushang im März. Der Innenausbau läuft bereits. In der kurzen Maxstraße folgt ab 8. März das Brautmodegeschäft Diamond Dresses auf das Trachtengeschäft Almwelt. Weiter auf sich warten lässt der Umzug des Schmuckgeschäfts Orovivo aus der Bahnhof- in die Annastraße. Ursprünglich sollte der neue Laden Ende Januar eröffnen.