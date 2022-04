Debatte um Ebnerstraße: Redezeitbegrenzung im Stadtrat hat ein Nachspiel

In der Debatte um das Augsburger Seniorenheim in der Ebnerstraße fühlte sich die Opposition ausgebremst. Stadtrat Peter Grab gibt eine persönliche Erklärung ab.

Nach dem Ärger wegen einer Redezeitbegrenzung in der Debatte um das Seniorenheim in der Ebnerstraße im Augsburger Stadtrat im Februar hat WSA-Stadtrat Peter Grab jetzt eine persönliche Erklärung in Richtung Stadtregierung und schwarz-grüner Stadtratsmehrheit abgegeben. Nachdem sich Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) zuletzt bei ihm entschuldigt habe, was seine Anerkennung finde, wolle er nicht nachtarocken. Für die Zukunft müsse die Geschäftsordnung im Stadtrat aber für alle gleichermaßen angewendet werden, betont Grab.

Dies sei Aufgabe der Verwaltung. "Demokratie macht Arbeit, und ob eine Opposition dabei lästig ist, darf keine Rolle spielen", so Grab. Eine Demokratie bemesse sich immer am Umgang mit der Opposition. "Ich möchte appellieren, der Opposition möglichst viele Freiheiten einzuräumen, statt sie einzuschränken."

Skandalheim Ebnerstraße: Debatte wurde später teils nachgeholt

Wie berichtet hatte Weber in der Februarsitzung in der Debatte über die Ebnerstraße um kurze Wortbeiträge gebeten, zumal der Stadtrat diesbezüglich keine Beschlüsse zu treffen habe. Teils hatten Stadträte aber größeren Redebedarf. Die CSU beantragte daraufhin eine Begrenzung der Redezeit, und zwar während des laufenden Redebeitrags von Grab. Darüber ließ Weber entgegen der Geschäftsordnung des Stadtrats sofort abstimmen, statt Grab zu Ende reden zu lassen. Dem WSA-Stadtrat wurde zwar zugesagt, seine Rede noch zu Ende bringen zu dürfen, doch aus Protest verzichtete er. Auch mehrere andere Oppositionsstadträte äußerten sich irritiert. Die Debatte wurde später im Gesundheitsausschuss des Stadtrats teils nachgeholt.