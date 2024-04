Debatte um Fernwärme in Augsburg: Bürgerliche Mitte kritisiert die AfD

Wer über den Fernwärmeausbau schimpft, ohne sich über Alternativen Gedanken zu machen, handle verantwortungslos, so die Bürgerliche Mitte Augsburg.

Die Fraktion Bürgerliche Mitte im Augsburger Stadtrat hat mit Erstaunen auf die Kritik des AfD-Fraktionsvorsitzenden Raimond Scheirich am Fernwärme-Ausbau in Augsburg reagiert. "Die AfD hat richtig erkannt, dass Haushalte, die mit Gas oder Öl heizen, leichter den Anbieter wechseln können als Fernwärmekunden, die genau wie beim Trinkwasser auf Leitungen der Stadtwerke angewiesen sind. Was die AfD aber scheinbar nicht mitbekommen hat, ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimawandel", so Bürgerliche-Mitte-Fraktionschef Lars Vollmar (FDP).

Scheirich schimpfe zudem über den teuren Fernwärmeausbau, blende aber aus, dass es wenig wirtschaftlich sei, wenn in Quartieren mit neuem Fernwärmeanschluss marode Leitungen für Gas erneuert würden, mit dem man ab 2050 ohnehin nicht mehr heizen dürfe. Die AfD gebe sich marktliberal, ein "Weiter-So" mit klimaschädlichem Gas sei aber verfassungswidrig, so Vollmar. (skro)

