Augsburg

vor 22 Min.

Debatte um "größere" Sommernächte: Stadt hält sich alle Optionen offen

Plus Der Vorstoß der Augsburger Grünen zur Vergrößerung der Festzone kommt beim Koalitionspartner CSU mäßig an. Die Stadt will bald für mehr Klarheit sorgen.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt Augsburg hält sich für den Moment noch alle Möglichkeiten offen, was den Zuschnitt der Festzone beim Stadtfest "Augsburger Sommernächte" betrifft. Aus dem Wirtschaftsreferat heißt es, dass man zu der von den Grünen und der Vereinigung Generation Aux gewünschten Ausweitung in die Straßen rund ums Theater noch keine Entscheidung getroffen habe. Es stünden noch Stellungnahmen von einigen Behörden aus. Danach werde man erneut Gespräche mit allen Beteiligten führen und anschließend entscheiden. Kommende Woche könnte es so weit sein.

