Augsburg Defektes Fahrzeug hinterlässt Ölspur im Bereich des Curt-Frenzel-Stadions

Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in der Gesundbrunnenstraße: Ein Schienenreinigungsfahrzeug verlor jede Menge Öl. Erinnerungen an 2024 werden wach.