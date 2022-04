"Degree"-Gründer aus Augsburg wollen bei "Höhle der Löwen" überzeugen

Plus Die Gründer des Modelabels Degree aus Augsburg haben einen nachhaltigen Haargummi entworfen. Damit wollen sie am Montag bei der Show "Höhle der Löwen" einen Deal machen.

Er ist klein, rund, weich und auf den ersten Blick nicht spektakulär: Der Haargummi Fairhair des Augsburger Öko-Modelabels Degree Clothing ist nach Angaben der Gründer Wolfgang Schimpfle und Fabian Frei dafür aber der erste faire und nachhaltige Haargummi der Welt. Jetzt soll er bei der TV-Show "Die Höhle der Löwen" Investoren überzeugen und zu einer eigenen Marke werden. Ob die beiden Augsburger die Geldgeber mit ihrem Produkt und ihrer Geschäftsidee überzeugen, zeigt sich am Montag, 4. April, ab 20.15 Uhr bei Vox. Dann startet die 11. Staffel der Gründershow.