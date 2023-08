Augsburg

Dem Ekel auf der Spur: Was Kontrolleure in Augsburgs Restaurants entdecken

Plus Nie hatten Lebensmittelkontrolleure in Augsburg mehr zu tun als aktuell. Sie blicken hinter die Kulissen – und erleben dort viel Unappetitliches. Ein Ortsbesuch.

Von Max Kramer

Ah, da. Der Mann mit akkurat gestutztem Backenbart, Cowboy-Hut und weißem Kittel weiß, wo er nachzuschauen hat. Er greift nach der Edelstahl-Schublade und zieht sie forsch zu sich. Was soll "da" sein? "Die Dichtung", sagt Jürgen Anwander und fährt über den biegsamen Kunststoff. "Nicht mehr ganz intakt. Wenn die abgeht, kann sich Schmutz ansammeln." Ach ja, und dort, die leichte Abblätterung über dem Heizluftofen. Aber im Wesentlichen war's dann auch schon, was der Lebensmittelkontrolleur an diesem müden Morgen in der Küche des Augsburger Wirtshauses "Unter dem Bogen" entdeckt. "Nichts Bedenkliches", sagt Anwander. Ein Urteil, das so bei Weitem nicht immer fällt.

12 Bilder Auf der Suche nach dem Ekel: So läuft eine Lebensmittel-Kontrolle ab Foto: Peter Fastl

Lebensmittelkontrollen nehmen vor allem die Gastronomie im Visier

Lebensmittelkontrolleurinnen und -kontrolleure wie Jürgen Anwander hatten in Augsburg noch nie mehr zu tun als aktuell. Das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, zu dem sie gehören, ist in Augsburg für rund 5000 Betriebe zuständig und erreichte im vergangenen Jahr mit rund 4900 "Überwachungstätigkeiten" eine Höchstmarke. Zum Aufgabengebiet zählen auch Tabak- oder Kosmetik-Unternehmen, der Schwerpunkt liegt aber auf Betrieben, die mit Lebensmitteln zu tun haben. Die meisten Kontrollen entfallen auf die Gastronomie – im vergangenen Jahr waren es knapp 1100 –, gut 600 Mal wurden Groß- und Einzelhandel ins Visier genommen, rund 200 Mal Hersteller. Willkommen ist keiner dieser Besuche.

