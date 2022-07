Augsburg

Dem neuen Umweltbildungszentrum droht Betrieb auf Sparflamme

Das neue Umweltbildungzetrum am Botanischen Garten ist bereits im Bau.

Plus Das neue Umweltbildungszentrum kostet fast 6,7 Millionen Euro. Doch es kommen noch Ausgaben hinzu. Die Landschaftspflege warnt vor den Folgen und will doppelt so viel Geld wie bisher.

Von Eva Maria Knab

Mit dem neuen Augsburger Umweltbildungszentrum am Botanischen Garten sind in Zeiten des Klimawandels große Erwartungen verbunden. Doch knapp ein Jahr vor dem Start zeichnet sich ein finanzieller Engpass ab. Der städtische Landschaftspflegeverband warnt vor einem "Betrieb auf Sparflamme". Er will deutlich mehr Geld von der Stadt, um seine Aufgaben erfüllen zu können.

