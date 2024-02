Augsburg

Demo "Augsburg gegen Rechts": Irritiation um Nicht-Auftritt von Minister

Plus Minister Fabian Mehring sagt, ihm sei als Redner bei "Augsburg gegen Rechts" abgesagt worden. Er unterstellt Parteilichkeit. Die Demo-Veranstalter widersprechen.

Von Max Kramer

Das Programm am Samstagnachmittag wird voll, der Ablaufplan zur Demo " Augsburg gegen Rechts" sieht 20 Punkte vor. Es soll nicht nur, aber auch Rede-Beiträge geben – nicht nur, aber auch von Politikerinnen und Politikern. Nach der Eröffnung tritt zunächst Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) ans Mikrofon, gefolgt von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Anschließend kommen Vertreter politischer Parteien auf die Bühne, pro Partei soll eine Person ein paar kurze Sätze sagen. Bayerns Digitalminister Fabian Mehring ( Freie Wähler) wird bei der Demo nach aktuellem Stand nicht zu Wort kommen – was ihn nun zu deutlicher Kritik an den Organisatoren veranlasst hat. Doch die stellen den Sachverhalt ganz anders dar.

Es begann mit einem Beitrag in sozialen Netzwerken, den Mehring am Freitagvormittag veröffentlichte. "Hätte als Augsburger Staatsminister und einer der profiliertesten Anti-AfD-Redner im Bayerischen Landtag gerne dort gesprochen", hieß es dort. Auskunft der Veranstalter gegenüber seiner Büroleiterin sei jedoch gewesen: Man wolle nicht, dass Minister sprechen. Dass jedoch Kulturstaatsministerin Roth von den Grünen spreche, irritiere ihn und werfe die Frage nach dem Ziel auf: Gehe es gegen Rechtsextremisten, für die demokratische Mitte "oder ist's doch nur Wahlkampf für Mitte-Links?"

