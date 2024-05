Demo für vereintes Europa: Organisatoren rechnen mit 3000 Teilnehmern

Die Demo für vereintes Europa findet am Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr am Augsburger Rathausplatz statt. Der Veranstalter verspricht ein buntes Programm.

Augsburg möchte sich als bunte und weltoffene Stadt zeigen. Und dies zwei Tage vor der Europawahl, die am Sonntag, 9. Juni, stattfindet. Am Freitag, 7. Juni, geht eine Kundgebung am Rathausplatz über die Bühne. Veranstalter ist das Bündnis für Menschenwürde. Die Organisatoren rechnen mit 3000 Teilnehmern. In diesem Jahr ist es die dritte Aktion vom Bündnis.

"Wir treffen uns auf dem Augsburger Rathausplatz zur Demonstration für ein Europa der Vielfalt", sagt Matthias Lorentzen vom Bündnis. Man stehe für eine offene Gesellschaft, für Frieden und Freiheit, Vielfalt, die Wahrung der Menschenwürde, wirtschaftliche Sicherheit und soziale Gerechtigkeit. Lorentzen: "All das greifen AfD und andere Rechtsextreme an." Bündnis und Mitstreiter möchten nicht tatenlos zuschauen. In der Friedensstadt Augsburg werde die Gemeinschaft groß geschrieben. Die Veranstaltung am Freitag, 7. Juni, beginnt um 17 Uhr am Rathausplatz.

Kundgebung in Augsburg: Es gibt umfangreiches Kulturprogramm

Das Programm der Kundgebung steht. Die Musik kommt von Maxi Pongratz von der Band Kofelgschroa. Das Freie Theater ist dabei. Ein Rettungsschirm für Kunst und Kultur soll gespannt werden. Teilnehmer sollen unabhängig vom Wetter mit Regenschirm vorbeikommen, heißt es. Beim Poetry Slam sind die Slammerinnen Agatha Heinolf und Alina Friedrichsen vertreten. Die Moderation übernimmt Mert Yilmaz (Theaterregisseur und Mitglied im Kulturbeirat). Musikalisch ist zudem Aylin’s Soulgarden vertreten. (möh)

Lesen Sie dazu auch