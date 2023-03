Demo gegen AfD-Empfang sorgt für großen Polizeieinsatz am Rathaus

Die AfD tagt im Augsburger Rathaus. Etwas mehr als 100 Demonstranten ziehen durch die Stadt. Die Polizei ist präsent.

Das Rathaus in Augsburg wurde am Samstag zur Sicherheitszone. Grund ist ein Empfang der AfD-Stadtratsfraktion, der um 18 Uhr im Oberen Fletz beginnt. Es gab eine angemeldete Kundgebung gegen die AfD-Veranstaltung. Die Polizei ist mit einem einem größeren Aufgebot vor Ort. Etwas mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren vor Ort. Sie zogen in einem Demonstrationszug vom Königsplatz zum Rathausplatz. Auch wenn die Polizei zur Zahl der Einsatzkräfte keine Angaben machte, dürften es am Ende mehr Polizisten als Demonstranten gewesen sein.

Am Rathausplatz waren gegen 16 Uhr Schutzgitter aufgebaut. Der direkte Zugang zum Rathaus sollte zu Beginn der Veranstaltung gestoppt werden. Auch am Elias-Holl-Platz, der hinter dem Rathausgebäude liegt, standen nachmittags bereits mehrere Polizeifahrzeuge. Gegen 17 Uhr standen die Demonstranten vor den Schutzgittern. Mit mehreren Parolen wetterten sie gegen die AfD-Veranstaltung. Kurz nach 17 Uhr setzte der Regen ein. Die ersten Demonstranten zogen ab.

Die Polizei bereitet sich auf die Demo gegen den AfD-Empfang im Augsburger Rathaus vor. Foto: Michael Hörmann

Angemeldet hatet die Kundgebung gegen den AfD-Empfang das Bündnis "Offene Antifaschistische Treffen" (OAT). Am Königsplatz versammeten sich die Teilnehmer gegen 16 Uhr. Die Antifaschisten, wie sich die Gruppierung selbst bezeichnet, hatte zuletzt Ärger mit der Polizei wegen einer Durchsuchungsaktion.

AfD-Empfang findet ohne den Bundesvorsitzenden statt

Der Empfang der AfD im Rathaus beginnt um 18 Uhr, Einlass war ab 17 Uhr. Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla, der als Festredner vorgesehen war, hatte kurzfristig abgesagt. Die Polizei stellte sich dem Vernehmen nach auf mögliche Auseinandersetzungen ein. Bis zu Beginn der Veranstaltung blieb alles friedlich.