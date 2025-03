Demo gegen Gewalt in Syrien

Die Gewalteskalation in Syrien hat am Dienstagabend zu einer spontanen Mahnwache auf dem Rathausplatz geführt. Unter der Aufforderung, die Massaker an der alawitischen Minderheit in Syrien zu beenden, demonstrierten schätzungsweise 80 Teilnehmer. Am Rathausplatz standen - wie inzwischen üblich - etliche Polizeifahrzeuge zur Absicherung der Kundgebung.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Cemal Bozoglu hat ebenfalls am Dienstag in Briefen an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gefordert, dass Deutschland für den Schutz der Minderheit eintritt. Humanitäre Hilfe und Aufhebung von Sanktionen müssten an die Einhaltung der Menschenrechte gebunden sein, so Bozoglu. (skro)